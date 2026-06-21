Ein Streit auf der Liegewiese eskaliert fast: In einem Saarbrücker Freibad wächst ein Tumult auf mehr als 100 Menschen an. Die Polizei muss eingreifen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Polizei hat einen Tumult zwischen rund 100 Menschen in einem Freibad in Saarbrücken aufgelöst. Mitarbeiter des Bades hätten die Einsatzkräfte am Samstagabend alarmiert, da sich eine Schlägerei zwischen rund 30 Personen angebahnt habe, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, sei die streitende Menge bereits auf über 100 Menschen angewachsen.

Es sei laut geschrien und gestikuliert worden. Letztlich hätten jedoch alle Beteiligten besonnen reagiert und die Menschenmenge habe sich schnell in kleinere Gruppen aufgelöst. «Der Hintergrund des zunächst zwischen zwei jungen Männern auf einer Liegewiese ausgebrochenen Streits konnte bis zum Schluss nicht ausgemacht werden», hieß es. Nach etwa einer halben Stunde habe sich die Lage wieder komplett beruhigt.