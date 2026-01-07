Polizei im Saarland zählt 28 schneebedingte Verkehrsunfälle

Saarbrücken (dpa/lrs) - Auf schneeglatten Straßen im Saarland gab es laut Polizei bisher 28 Verkehrsunfälle. Bei drei Unfällen habe es insgesamt drei leicht verletzte Personen gegeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Abend. Ansonsten sei es bei Blechschäden geblieben.

Seit dem späteren Nachmittag rückte die Polizei demnach zu rund 40 witterungsbedingten Einsätzen aus. Neben den Unfällen gehörte die Sicherung von Gefahrenstellen dazu - etwa bei liegengebliebenen Lastwagen in den Höhenlagen von Autobahnen, wie der Sprecher sagte.

Derzeit gebe es aber keine Verkehrssperrungen und keine größeren Verkehrsbehinderungen im Bundesland. Die Fahrbahnen seien teils noch schneebedeckt, die Räumfahrzeuge seien im Einsatz.