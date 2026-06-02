Mitten in Worms rückt die Polizei mit Spezialkräften an. Es ist offenbar ein geplanter Einsatz. Mit Details halten sich die Ermittler aber erst einmal zurück.

Worms (dpa/lrs) – In der Wormser Innenstadt kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Kriminalinspektion Worms mit. Bei dem Einsatz im Zuge eines Ermittlungsverfahrens seien auch Spezialkräfte vor Ort, es komme zu kurzzeitigen Absperrungen und Behinderungen für den Verkehr.

Die genauen Hintergründe für die Polizeiaktion nannte ein Sprecher nicht. Es sei geplant, nach dem Ende des Einsatzes in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz ausführlicher darüber zu informieren.