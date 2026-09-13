Großeinsatz
Polizei gibt Entwarnung nach Suchaktion im Rhein bei Koblenz
Feuerwehrboot
Die Suchaktion der Einsatzkräfte im Rhein bei Koblenz dauerte rund zwei Stunden an. (Symbolbild)
Stefan Sauer. DPA

Nach der Rettung eines Mannes suchten Einsatzkräfte mit großem Aufwand nach einer möglichen zweiten Person im Rhein. Nun steht fest: Es war wohl ein Fehlalarm.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Nach einer großangelegten Suchaktion im Rhein bei Koblenz geht die Polizei nicht mehr von einer zweiten Person im Fluss aus. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Der erste Mann habe sich während einer bereits eingeleiteten Rettungsaktion der Feuerwehr am frühen Samstagnachmittag selbst ans Ufer retten können, so ein Feuerwehrsprecher. Er sei sehr erschöpft gewesen. Nach dem Hinweis auf eine zweite Person sei die Suchaktion flussabwärts ausgeweitet worden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – inklusive eines Rettungshubschraubers – seien für knapp zwei Stunden im Einsatz gewesen. Mittlerweile sei man sich jedoch sicher, dass keine zweite Person im Rhein existiert habe, teilte ein Polizeisprecher mit.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-677496/1

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