Trier (dpa/lrs) - Drohmails an zwei Schulen im westlichen Rheinland-Pfalz haben Polizeieinsätze ausgelöst. Die Polizei durchsuchte die Schulgebäude in Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) und in Aach (Kreis Trier-Saarburg) - und gab danach Entwarnung, wie die Polizei Trier mitteilte. Es sei nichts gefunden worden. Der Schulunterricht fiel aus.

Die E-Mails mit einer Bombendrohung an die beiden Schulen seien identisch gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Schulleiter hätten nach dem Eingang der Mail sofort die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Mails dauerten an, hieß es. Bereits in der Vergangenheit sei es gelegentlich zu Drohungen gegen Schulen gekommen.

Auch in anderen Bundesländern sind am Morgen Drohmails an Schulen eingegangen, darunter Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Es liege nahe, dass es dabei einen Zusammenhang gebe, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz in Mainz. Näheres müssten die Ermittlungen zeigen. In Rheinland-Pfalz seien nur zwei Fälle bekannt.