Polizei geht nach Hausbrand in Bexbach von Brandstiftung aus

Nachts gerät der Dachstuhl eines unbewohnten Hauses in Vollbrand. Was haben die Anwohner beobachtet?

Bexbach (dpa/lrs) – Nach einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) vermutet die Polizei Brandstiftung. Der Dachstuhl des Hauses stand in der Nacht in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte demnach, dass die Flammen auf das angebaute Nachbarhaus übergriffen und löschte das Feuer.

Anwohner hätten ersten Ermittlungen zufolge beobachtet, dass sich in dem unbewohnten Gebäude manchmal Menschen aufhielten. Kurz bevor der Brand entdeckt wurde, seien ihnen zufolge mehrere Jugendliche durch die Straße gelaufen. Am Freitag habe zudem die Tür des Hauses offen gestanden. Abgeschlossen seien die Ermittlungen zur Brandursache aber noch nicht.