Polizei geht bei Leiche im Saarland von Gewaltverbrechen aus

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Rehlingen-Siersburg ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Viele Hintergründe sind nach wie vor unklar.

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) – Die Polizei geht bei der in Rehlingen-Siersburg im Landkreis Saarlouis gefundenen Frauenleiche von einem Gewaltverbrechen aus. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Tote sei zudem identifiziert worden, es handle sich um eine 30-jährige Frau.

Am frühen Dienstagvormittag war die Leiche der Frau auf einem Fußweg entdeckt worden. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt. Es werde weiterhin auf Hochtouren ermittelt, so die Sprecherin weiter.