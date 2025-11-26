Polizei geht bei Leiche im Saarland von Gewaltverbrechen aus

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) – Die Polizei geht bei der in Rehlingen-Siersburg im Landkreis Saarlouis gefundenen Frauenleiche von einem Gewaltverbrechen aus. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Tote sei zudem identifiziert worden, es handle sich um eine 30-jährige Frau.
Am frühen Dienstagvormittag war die Leiche der Frau auf einem Fußweg entdeckt worden. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt. Es werde weiterhin auf Hochtouren ermittelt, so die Sprecherin weiter.
