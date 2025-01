Polizei gedenkt ermordeten Polizisten

Der Mord an zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz hatte vor drei Jahren bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Opfer sind unvergessen.

Kusel (dpa/lrs) – Drei Jahre nach dem Mord an zwei jungen Polizisten auf nächtlicher Streife bei Kusel gedenkt die Polizei den beiden Opfern. Am dritten Jahrestag der Tat werde Polizeipräsident Hans Kästner am Freitag die letzten Ruhestätten der Polizeikommissar-Anwärterin und des Polizeikommissars besuchen und Blumengebinde ablegen, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Der Schmerz des Verlustes verbinde, aber ebenso die Dankbarkeit für die Zeit, die man mit den beiden verbringen durfte, sagte Kästner laut Mitteilung.

Der Kommissar (29) und die Polizei-Anwärterin (24) waren am 31. Januar 2022 von einem Wilderer erschossen worden. Der Täter wurde wegen zweifachen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellte das Landgericht Kaiserslautern die besondere Schwere der Schuld fest.