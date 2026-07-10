Kontrollierte Sprengung
Polizei findet Weltkriegsmunition bei 44-Jährigem
Polizei
Zeugen hatten die Polizei über Schussgeräusche informiert. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Schüsse bei einer privaten Feier führen die Polizei zu einem brisanten Fund: Spezialisten müssen anrücken und Weltkriegsmunition sprengen. Was dem Verdächtigen vorgeworfen wird.

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Losheim am See (dpa/lrs) – Die Polizei hat in der Wohnung eines 44-Jährigen im nordsaarländischen Losheim am See Weltkriegsmunition gefunden, die von Spezialisten kontrolliert gesprengt werden musste. Ein sicherer Abtransport sei nicht möglich gewesen, teilten die Beamten mit. Die Sprengung verlief demnach ohne Zwischenfälle, die Fundstelle wurde zuvor abgesperrt und gesichert.

Auf den Mann aufmerksam geworden war die Polizei eigenen Angaben zufolge, als Zeugen am frühen Freitagmorgen Schussgeräusche gemeldet hatten. Bald war klar: Der 44-Jährige hatte bei einer privaten Feier mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Daraufhin durchsuchten die Polizisten seine Wohnung.

Gegen den Mann wurden Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz und Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Bestimmung sowie Herkunft der Munition sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-367405/1

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