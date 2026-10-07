Mehrere Personen streiten nach eigenen Angaben aus Spaß in der Öffentlichkeit mit Spielzeugpistolen. Nun ermittelt die Polizei.

Wittlich (dpa/lrs) – Wegen eines angeblichen Streits mehrerer scheinbar bewaffneter Menschen in Wittlich ist die Polizei im Einsatz gewesen. Wie die Beamten mitteilten, meldete eine Zeugin am Montagabend mehrere streitende Personen, von denen sich zwei mit Schusswaffen bedrohen würden. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe entfernt, konnte aber durch intensive Fahndungsmaßnahmen gefunden werden.

Bei der Kontrolle gaben die Personen an, es habe sich nur um einen Scherz gehandelt. Bei ihnen fanden Beamte zwei Softair-Pistolen und eine Schreckschusspistole. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und warnte zugleich vor dem Umgang mit täuschend echt aussehenden Waffen in der Öffentlichkeit.