Rohrbach (dpa/lrs) – Eine Schreckschusswaffe hat die Polizei bei einem Einsatz in Rohrbach (Südliche Weinstraße) gefunden. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung unter Bekannten gekommen, teilten die Beamten mit. Dabei sei eine Waffe in einem Haus vermutet worden. Demnach wurde die betroffene Straße für den Einsatz und die Zeit der Durchsuchung des Hauses in der Nacht gesperrt. Beamte fanden schließlich die Waffe. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Anwohner, wie es weiter hieß.

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