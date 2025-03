Polizei: Fastnachtsumzüge bislang ruhig und friedlich

Mainz/Herxheim (dpa/lrs) – Bei den Fastnachtsveranstaltungen in Rheinland-Pfalz hat es bis Samstagnachmittag zunächst keine größeren Zwischenfälle gegeben. «Wir haben sechs Veranstaltungen und alle sind bislang störungsfrei», sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Dort zog am Mittag der Kinder- und Jugendmaskenzug durch die Innenstadt.

Auch von den Polizei-Leitstellen in Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen hieß es am Nachmittag: alles friedlich. «Bisher ist alles ohne Vorkommnisse abgelaufen», sagte ein Polizeisprecher aus Kaiserslautern. Angesichts einiger Anschläge in der Vergangenheit war die Sicherheitsfrage für Umzüge stark diskutiert worden.

Schreckschusswaffe in Herxheim abgefeuert

Eine Auseinandersetzung gab es hingegen in der Nacht auf Samstag in Herxheim bei Landau. Bei einer Faschingsfeier schoss ein Mann mehrmals mit einer Schreckschusswaffe auf einen Verletzten, nachdem er ihn mit Faustschlägen verletzt hatte. Die Gruppe mit dem Täter sei geflohen, hieß es. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Im benachbarten Saarland sind zudem zwei Angreifer an einer Landstraße auf eine Frau und einen Mann losgegangen. Einer der Angreifer habe ein gelbes Pikachu-Kostüm getragen, als er die beiden bei Theley im Saarland attackiert habe, teilte die Polizei mit. Der Mann und die Frau seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die einen Menschen in einem solchen Kostüm gesehen haben, etwa beim Umzug in Theley am Freitag.