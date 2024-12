Polizei fasst flüchtigen Strafgefangenen

Landau (dpa/lrs) – Polizeibeamte haben in Landau einen Strafgefangenen gefasst, der zuvor aus einer psychiatrischen Einrichtung in Wiesloch entkommen sein soll. Gegen den Mann bestehe ein Unterbringungshaftbefehl in der Einrichtung wegen räuberischen Diebstahls, teilte die Polizei mit.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei er dort als vermisst gemeldet worden. Noch am Abend habe ihn eine Streife am Bahnhof entdeckt, während der Kontrolle durch die Beamten habe der 38-Jährige die Flucht ergriffen. Laut der Mitteilung holte die Polizei den Mann ein und nahm ihn fest. Er sei zurück in die Einrichtung gebracht worden.