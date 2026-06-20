Tiere
Polizei fängt Wildschwein mitten in Idar-Oberstein ein
Polizei fängt Frischling in Idar-Oberstein ein
Die Polizei hat einen Frischling mitten in Idar-Oberstein eingefangen.
Polizeiinspektion Idar-Oberstein. DPA

Einem Fußgänger fällt das Tier auf, das mitten im Straßenverkehr unterwegs ist. Wenig später ist das kleine Wildschwein in Sicherheit.

Lesezeit 1 Minute

Idar-Oberstein (dpa) – Ein Wildschwein-Frischling ist in Idar-Oberstein allein auf einer Hauptstraße unterwegs gewesen – entgegen der Fahrtrichtung. Das Wildtier sei in Richtung Bundesstraße gelaufen – «dabei zeigte es wenig Interesse an den geltenden Verkehrsregeln», teilte die Polizei mit.

Ein Fußgänger verständigte die nur etwa einen Kilometer entfernte Polizeiinspektion. Ein Streifenwagen rückte aus, um das kleine Borstentier einzufangen. «Es hat sich von einer Kollegin auf den Arm nehmen lassen», sagte ein Polizeisprecher.

Polizei bringt Frischling in Sicherheit

Die Beamten brachten den Frischling zunächst auf die Dienststelle. Dort holte ein Jagdpächter das Wildschwein ab, es sollte an einen geeigneten Ort gebracht werden. Im Gespräch sei ein Wildtiergehege gewesen.

Wie das Tier auf die Hauptstraße in der Stadt in Rheinland-Pfalz kam und warum es ohne seine Mutter und seine Rotte unterwegs war, stand zunächst nicht fest. Möglicherweise sei es in dem waldigen und felsigen Gelände auf die Straße geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei bedankte sich bei dem Anrufer und erinnerte daran, bei Wildtieren auf Straßen ausreichend Abstand zu halten und die zuständigen Stellen zu informieren.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-254442/1

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