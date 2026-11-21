Zu viele Punkte in Flensburg, Führerschein weg - einen Mann in Landau hält das nach eigenen Angaben nicht davon ab, sich hinter das Steuer seines Autos zu setzen. Doch ein Unfall lässt ihn auffliegen.

Landau (dpa/lrs) – Weil er beim Ausparken in Landau in der Pfalz einen Unfall verursachte, hat die Polizei einen Mann ohne Führerschein erwischt. Der Autofahrer stieß am Freitagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einem anderen Fahrzeug zusammen, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. Der Mann räumte den Unfall vor Ort zwar ein, konnte bei der anschließenden Kontrolle jedoch keinen Führerschein vorlegen.

Auf Nachfrage erklärte er den Beamten, dass ihm die Fahrerlaubnis wegen zu vieler Punkte im Fahreignungsregister entzogen worden sei. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher, das Auto blieb verschlossen auf dem Parkplatz zurück.