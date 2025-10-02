Am Dienstagmorgen meldet eine Zeugin eine leblose Person an einem Brunnen. Vieles bleibt bei dem Fall im Donnersbergkreis unklar.

Rockenhausen (dpa/lrs) – Nach dem Fund eines toten 36-Jährigen an einem Brunnen in Rockenhausen (Donnersbergkreis) ermittelt die Polizei zur Todesursache. Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am Dienstag hatte eine Zeugin die Leiche im Stadtteil Marienthal entdeckt. Er lag laut Polizeiangaben teilweise in einem ebenerdigen Becken eines Brunnens im Ortszentrum. Die Hintergründe waren zunächst unklar.