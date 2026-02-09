Verkehrssicherheit
Polizei entdeckt Mängel bei Kontrolle von Linienbussen
Blaulicht
Blaulicht
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Bei einer Aktion zur Verkehrssicherheit in Bad Kreuznach stellt die Polizei mehrere Verstöße fest. Unter anderem fehlen vorgeschriebene Dokumente und Ausrüstung.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Polizei hat in der Kreisstadt Bad Kreuznach Linienbusse auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und fünf Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Bei vier kontrollierten Fahrzeugen seien erforderliche Dokumente nicht mitgeführt worden, teilte die Polizei mit.

In einem Fall habe ein Busfahrer keinen gültigen Nachweis über die Berufskraftfahrerqualifikation oder einen gleichgestellten Nachweis vorlegen können, teilten die Beamten mit. Zudem seien bei einem der kontrollierten Busse die technisch vorgeschriebenen Unterlegkeile nicht mitgeführt worden.

Die Überprüfungen erfolgten den Angaben zufolge im Rahmen der europaweit koordinierten Verkehrssicherheitskontrollwoche Roadpol.

© dpa-infocom, dpa:260209-930-664293/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten