Bei einer Aktion zur Verkehrssicherheit in Bad Kreuznach stellt die Polizei mehrere Verstöße fest. Unter anderem fehlen vorgeschriebene Dokumente und Ausrüstung.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Polizei hat in der Kreisstadt Bad Kreuznach Linienbusse auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und fünf Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Bei vier kontrollierten Fahrzeugen seien erforderliche Dokumente nicht mitgeführt worden, teilte die Polizei mit.

In einem Fall habe ein Busfahrer keinen gültigen Nachweis über die Berufskraftfahrerqualifikation oder einen gleichgestellten Nachweis vorlegen können, teilten die Beamten mit. Zudem seien bei einem der kontrollierten Busse die technisch vorgeschriebenen Unterlegkeile nicht mitgeführt worden.

Die Überprüfungen erfolgten den Angaben zufolge im Rahmen der europaweit koordinierten Verkehrssicherheitskontrollwoche Roadpol.