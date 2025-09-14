In einer Disco fliegt eine Flasche, auf der Straße wird ein Messer gezückt, bei einem anderen Streit werden Schreckschusswaffen abgefeuert. Die Polizei in Ludwigshafen hatte viel zu tun.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Flaschenwurf in der Disco, Messerangriff auf der Straße: Die Polizei hatte am Wochenende in Ludwigshafen viel zu tun. Bei den Einsätzen wurden auch zwei Beamte leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtete.

Ein 23-jähriger Ludwigshafener warf in der Nacht zum Sonntag in einer Ludwigshafener Diskothek eine Glasflasche in die Menge. Dadurch wurde ein 16-Jähriger leicht verletzt. Als die Polizei kam, beleidigte der 23-Jährige die Polizeikräfte und bespuckte einen Beamten. Auf dem Weg zur Polizeidienststelle leistete er weiterhin Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands eingeleitet.

Auseinandersetzungen mit Messer und Schusswaffen

In Ludwigshafen-Rheingönheim gab es am Samstagabend eine Auseinandersetzung mit Fäusten und einem Messer. Drei Personen sollen zuerst auf einen 41-Jährigen eingeschlagen haben. Der 41-Jährige zog daraufhin ein Messer und verletzte einen 26-Jährigen durch mehrere Messerstiche, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Ebenfalls am Samstagabend wurde die Polizei nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen: Mehrere Notrufe berichteten über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Streit derart eskaliert war, dass Schreckschusswaffen abgeschossen wurden und Reizgas versprüht wurde. Verletzt wurde niemand. Auch hier wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.