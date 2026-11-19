Am frühen Morgen rückt die Polizei in Solingen an und durchsucht ein Haus. Was hinter dem Einsatz steckt, bleibt zunächst offen.

Solingen/Trier (dpa) – Bei einem Polizeieinsatz in Solingen ist am Morgen eine Villa durchsucht worden. Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters fuhren mehrere Mannschaftswagen vor. Ein Mann wurde abgeführt.

Das Polizeipräsidium Wuppertal bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf den Einsatz, verwies für weitere Auskünfte jedoch auf die federführende Staatsanwaltschaft Trier. Auch die Nachfrage, ob es um eine Razzia im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität gehe, beantwortete die Wuppertaler Behörde nicht. Die Staatsanwaltschaft Trier war zunächst nicht für nähere Auskünfte zu erreichen.