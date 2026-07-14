Im Bereich Bad Ems wurde schon mehrfach ein auffälliger Vogel gesichtet. Woher kommt der Pfau? Die Polizei ermittelt und bittet um Meldung, falls das Tier im Straßenverkehr auftaucht.

Bad Ems (dpa/lrs) – Meldungen über einen freilaufenden Pfau beschäftigen derzeit die Polizei in Bad Ems. Seit Sonntag seien mehrere Hinweise auf einen freilaufenden Pfau im Bereich Kemmenau-Bad Ems-Arzbach (Rhein-Lahn-Kreis) eingegangen, teilt die Polizei mit. Das Tier sei überwiegend im Wald gesichtet worden.

Die Beamten erkundigten sich nach eigenen Angaben bei Wildvogelexperten, demnach finde sich der Pfau in der freien Natur zurecht. Auch gehe von ihm keine Gefahr aus, daher bestehe kein Grund, ihn einzufangen.

Die Polizei bittet aber darum, sich zu melden, wenn der Vogel im öffentlichen Straßenverkehr gesichtet werde. Denn dann würden «Maßnahmen zum Schutz des Pfaus» ergriffen.

Wo das Tier herstammt, sei unklar, teilen die Beamten mit: «Ermittlungen zum Eigenheim des Pfaus dauern an.» Auch um Hinweise zu dieser Frage bittet die Polizei Bad Ems.