Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein betrunkener 20-Jähriger soll in Kaiserslautern Polizisten massiv beleidigt und ihre Richtung gespuckt haben. Die Beamten seien am frühen Morgen wegen eines Streits in die Altstadt gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann habe sich zunehmend aggressiv verhalten und die Beamten beleidigt, sein Verhalten habe sich auch im Streifenwagen fortgesetzt. Ein Atemalkoholtest habe 1,96 Promille ergeben. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

