Polarluft senkt die Temperaturen – regnerisches Wetter

Höchste Zeit für den Wechsel auf Winterreifen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen erreichen nur noch einstellige Werte - und in den Bergen kann es oben glatt auf den Straßen werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz und das Saarland erwartet ein Schwall maritimer Polarluft. Dieser gestaltet das Wetter in den kommenden Tagen unbeständiger. Am Sonntag ist es überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zeitweise fällt schauerartiger Regen. Oberhalb von etwa 600 Metern kann es Schneeregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad, im höheren Bergland bei zwei bis vier Grad.

In der Nacht zum Montag wird es kalt mit Tiefstwerten zwischen drei und einem Grad, im höheren Bergland bis minus ein Grad und örtlicher Glätte auf den Straßen. Am Montag regnet es in Rheinland-Pfalz und im Saarland anfangs nur vereinzelt und schwach. Später verdichtet sich die Bewölkung. Der Regen wird mehr. Die Höchsttemperaturen erreichen sechs bis neun Grad, in Hochlagen vier Grad. Auch der Dienstag wird regnerisch – bei Höchstwerten von sieben bis elf Grad.