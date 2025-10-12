Ein Zeuge meldet ein auffälliges Auto. Als eine Streife den Wagen in Völklingen findet, sorgt der Fahrer – neben ihm sein 16-jähriger Sohn – für Stirnrunzeln. Wie die Polizei reagiert.

Völklingen (dpa/lrs) – Die saarländischen Polizei hat in Völklingen einen Autofahrer erwischt, der angetrunken und in einem Fahrzeug mit zwei platten Reifen unterwegs war. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beamten alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Als die Streife das Auto am Samstagabend fand, stand es am Fahrbahnrand. Darin saßen ein 41 Jahre alter Mann und sein 16-jähriger Sohn. Nach Polizeiangaben hatte der Vater am Steuer gesessen, zudem stellten die Beamten deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zudem stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Führerschein besaß. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Gegen den 41-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.