Pistorius spricht mit Leitung von Bundeswehr-Beschaffungsamt
Boris Pistorius
Boris Pistorius
Thomas Frey. DPA

Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine informiert sich der Verteidigungsminister an dem wichtigen Standort.

Koblenz (dpa/lrs) – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Montag das Bundeswehr-Beschaffungsamt (BAAINBw) in Koblenz. Der SPD-Politiker wolle mit der Leitung des Hauses und mit Mitarbeitern sprechen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Anschließend sei ein Pressestatement geplant (15.00 Uhr).

Pistorius hatte vor Kurzem zugesichert, dass der Hauptstandort des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr – wie das Haus offiziell heißt – nicht zur Disposition stehe. Auch die Personalstärke werde nicht reduziert. Nun gehe es darum, die Abläufe und die Organisation fit für die Zukunft zu machen.

Der Besuch von Pistorius erfolgt einen Tag vor dem vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Bei einem Aufenthalt im Beschaffungsamt vor einem Jahr hatte er eine Verbesserung bei der Abwehr von Spionagedrohnen in Aussicht gestellt.

