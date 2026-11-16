Das Saarland liegt auf einer Route, die im Ernstfall für Truppenbewegungen wichtig werden könnte. Pistorius lobt auch einen Schritt des Landes zur zivil-militärischen Zusammenarbeit.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland spielt nach Einschätzung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine wichtige Rolle bei der militärischen Mobilität innerhalb Europas. Das Bundesland liege auf einer der Routen, über die Bündnistruppen im Ernstfall verlegt werden könnten, sagte Pistorius beim zweiten Saarländischen Sicherheitsforum in Saarbrücken. Pistorius lobte zudem, dass das Saarland frühzeitig einen Landesbeauftragten für die zivil-militärische Zusammenarbeit eingesetzt habe.

Die Unterstützung der Ukraine bezeichnete der Minister als entscheidend für die Sicherheit Deutschlands und Europas. «Es ist in unserem vitalsten europäischen und deutschen Sicherheitsinteresse, dass die Ukraine nicht fällt», sagte er. Die Ukraine schütze auch Europa und sei ein «Bollwerk gegen den größten Autokraten in Europa».

Der russische Angriff auf die Ukraine habe die Sicherheitslage in Europa radikal verändert, sagte Pistorius. Deutschland und seine europäischen Partner müssten deshalb enger zusammenarbeiten, mehr Geld in die Verteidigung investieren und ihre Rüstungsbeschaffung stärker abstimmen. Wer eine Bedrohung ignoriere, trage nur dazu bei, dass sie größer werde, sagte Pistorius. Es gehe darum, sich darauf vorzubereiten, ohne Angst und Alarmismus zu verbreiten.

Mit Blick auf Desinformation warf Pistorius der AfD vor, Russlands Interessen zu dienen. Sie sei «der größte und wichtigste Helfershelfer» bei russischen Desinformationskampagnen in Deutschland.

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