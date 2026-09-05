Der jüngste Teilnehmer ist drei Jahre alt, der älteste 86 Jahre. Spaß steht beim Strampeln auf der 6,5 Kilometer langen Strecke im Mittelpunkt.

Maikammer (dpa/lrs) – Es strampelten Wikinger, Elche und Comic-Helden: 1.100 Teilnehmer waren bei einer Klapprad-Spaßrallye im Landkreis Südliche Weinstraßam Start – in Kostümen. Unter dem Motto «Mid'm Klapprad zum Nordklapp» trafen sie sich in Maikammer südlich von Neustadt an der Weinstraße.

Der jüngste Teilnehmer sei 3 Jahre alt gewesen und der älteste 86, berichtete Rennleiter Holger Gockel. Zum Motto passend seien unter anderem auch Michel aus Klappeberga und Pippi Klappstrumpf auf der Strecke unterwegs gewesen. Bei der bereits 35. Ausgabe musste eine 6,5 Kilometer lange Strecke mit 450 Höhenmetern bewältigt werden.

Das Klapprad, auch als Faltrad bekannt, gilt als Symbol der 1970er Jahre. Beim Kalmit-Klapprad-Cup werden nicht nur die schnellsten Fahrerinnen und Fahrer gekürt, sondern auch die schönste Verkleidung. «Gutes Aussehen auf dem Klapprad ist ein absolutes Muss» heißt es in den Teilnahmebedingungen.