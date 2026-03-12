In einer psychiatrischen Klinik in Neunkirchen gerät die Matratze eines Patientenbettes in Brand. Eine Pflegekraft wird durch Rauchgas verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Neunkirchen (dpa/lrs) – In einem psychiatrischen Krankenhaus im saarländischen Neunkirchen ist eine Pflegekraft bei einem Brand verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Feuer am Mittag in einem mit drei Patienten belegten Zimmer ausgebrochen. Aus zunächst ungeklärter Ursache hätten eine Matratze und ein Bettlaken eines Patientenbettes gebrannt.

Rettungskräfte und das Personal hätten das Feuer gelöscht. Dabei habe die Pflegekraft, eine 36-jährige Frau, eine Rauchgasvergiftung erlitten. Eine stationäre Aufnahme der Frau sei nicht erforderlich gewesen. Nach dem Ende der Löscharbeiten hätten alle Patienten wieder zurück in ihre Zimmer gehen können. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.