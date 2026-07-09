Gesundheitsberufe
Pflegekammer mit weiterer juristischer Niederlage
Pflegekammer mit weiterer juristischer Niederlage
Die Erhebung der Mitgliedsbeiträge durch die Pflegekammer wird von vielen Kammermitgliedern kritisiert. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

Mehrere Urteile zur Erhebung von Mitgliedsbeiträgen sind rechtskräftig. In denen hatte ein Gericht Mängel beim Vorgehen der Kammer festgestellt. Der Weg der Berufung wird nicht gewährt.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Die gegen die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ausgefallenen Urteile des Verwaltungsgerichts Koblenz zur Erhebung von Mitgliedsbeiträgen durch die Kammer sind rechtskräftig. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz lehnte einen Antrag der Pflegekammer auf Zulassung einer Berufung gegen die Urteile ab, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Das Koblenzer Verwaltungsgericht hatte Klagen mehrerer Pflegefachkräfte gegen die Erhebung von Kammer-Mitgliedsbeiträgen für das Jahr 2025 stattgegeben und teils eklatante Mängel beim Vorgehen der Kammer ausgemacht. Da das Gericht keine Berufung zuließ, stellte die Pflegekammer dann den Antrag bei der nächsthöheren Instanz, hatte damit aber keinen Erfolg.

Die Kammer in Mainz teilte mit, die Entscheidung nun unverzüglich umzusetzen. Die Erhebung von Mitgliederdaten sei inzwischen weiterentwickelt worden, es werde kontinuierlich daran weitergearbeitet, Mitgliederdaten zu vervollständigen. Nach Auffassung des Gerichts müssten auch jene Pflegefachpersonen erfasst werden, die außerhalb klassischer Pflegeeinrichtungen tätig seien, etwa in Arztpraxen, Krankenkassen, Bildungseinrichtungen oder Kindergärten.

© dpa-infocom, dpa:260709-930-360410/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

GesundheitPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten