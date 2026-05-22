In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am verlängerten Wochenende viel Sonnenschein zu erwarten. Die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 33 Grad. Der Sommer steht in den Startlöchern.

Barweiler (dpa/lrs) – Das verlängerte Wochenende ist von viel Sonnenschein und hohen Temperaturen geprägt. Der heutige Freitag bleibt im Saarland und in Rheinland-Pfalz sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. In höheren Lagen pendelt es bei um die 24 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus dem Osten. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar, aber es ist vereinzelt Nebel möglich.

Der Samstag ist durch viel Sonnenschein geprägt. Das Thermometer klettert auf bis zu 32 Grad. Es weht ein leichter Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Der Sonntag bleibt ebenso sonnig und frei von Regen. Allerdings sind im Tagesverlauf über dem Bergland einzelne Schauer oder kurze Gewitter nicht undenkbar. Die Temperaturen erreichen bei um die 33 Grad Höchstwerte. In der Nacht zum Montag ist es ein wenig bewölkt und die Tiefsttemperaturen schwanken zwischen 10 und 17 Grad.

Der Feiertag selbst verspricht ebenfalls freundliches Wetter bei Temperaturen bis zu 33 Grad. So lässt sich der Feiertag angenehm aushalten.