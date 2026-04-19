Vorsicht Pferd: Eine 75 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto mit einem entlaufenen Pferd zusammengestoßen. Sind die Tiere wieder eingefangen worden?

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Fünf Pferde haben sich bei einem Spaziergang losgerissen und einen Unfall verursacht. Die Pferde überquerten am Samstagmittag eine Landstraße bei Bad Dürkheim, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei eines der Pferde mit einem Auto einer 75-Jährigen kollidiert.

Die Frau sei nicht verletzt worden, das Pferd habe eine leichte Verletzung am Hinterlauf erlitten. Mehrere Menschen hätten die Pferde spazieren geführt, als es zu dem Vorfall gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher. Die Tiere seien von der Polizei und ihren Besitzern wieder eingefangen worden.