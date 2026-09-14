Schreckmoment bei Kutschfahrt im Wald: Als das Pferd ein Geräusch hört, reißt es sich los und wirft drei Menschen zu Boden.

Kandel (dpa/lrs) – Ein 62-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Kandel (Landkreis Germersheim) von einer Pferdekutsche gestürzt und hat sich schwer verletzt. Zuvor habe sich das Pferd offenbar durch ein Geräusch im Wald erschreckt und sich mitsamt der Kutsche losgerissen, wie die Polizei mitteilte. Die 30-jährige Kutscherin sowie ihre zwei Mitfahrer konnten sich nicht mehr halten und fielen daraufhin von der Kutsche, hieß es.

Der 62-Jährige wurde mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Mitfahrer, ein 60 Jahre alter Mann, und die Kutscherin kamen mit leichten Verletzungen davon, so die Polizei. Das Pferd sei wenig später unverletzt eingefangen worden.