Ein Pferd verursacht auf der Autobahn bei Schweich einen Unfall. Die Strecke Richtung Trier bleibt gesperrt. Wie ist das Tier dahin gekommen?

Trier (dpa/lrs) – Ein Pferd auf der Autobahn bei Schweich hat einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Nach ersten Angaben der Polizei Trier ist eine Person verletzt worden. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Trier zwischen Föhren und Schweich bis auf Weiteres voll gesperrt.

Wie das Pferd auf die Autobahn kam, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Man gehe davon aus, dass es dahin gelaufen sei. Unklar sei auch noch, ob Fahrzeuge gegen das Pferd fuhren oder aufgrund dessen bremsten und kollidierten. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Am Morgen waren mehrere Notrufe wegen des Unfalls eingegangen. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Föhren abgeleitet.