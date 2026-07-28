Tiere
Pferd auf Autobahn – Unfall mit mehreren Fahrzeugen
Unfall
Auf einer Autobahn hat es einen Unfall mit einem Pferd gegeben. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Ein Pferd verursacht auf der Autobahn bei Schweich einen Unfall. Die Strecke Richtung Trier bleibt gesperrt. Wie ist das Tier dahin gekommen?

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Ein Pferd auf der Autobahn bei Schweich hat einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Nach ersten Angaben der Polizei Trier ist eine Person verletzt worden. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Trier zwischen Föhren und Schweich bis auf Weiteres voll gesperrt.

Wie das Pferd auf die Autobahn kam, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Man gehe davon aus, dass es dahin gelaufen sei. Unklar sei auch noch, ob Fahrzeuge gegen das Pferd fuhren oder aufgrund dessen bremsten und kollidierten. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Am Morgen waren mehrere Notrufe wegen des Unfalls eingegangen. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Föhren abgeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260728-930-448373/1

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