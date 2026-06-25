Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 38-Jähriger soll in einem Supermarkt in Saarbrücken Pfefferspray gesprüht haben. Die Polizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung und bitte Zeugen des Vorfalls vom Mittwochabend um Hinweise, teilten die Beamten nun mit. In dem Laden habe es eine Auseinandersetzung gegeben, im Verlauf habe der Mann das Pfefferspray versprüht. Menschen, die sich im Markt befunden hätten, könnten verletzt oder beeinträchtigt worden sein, hieß es weiter.

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