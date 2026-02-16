Eine Karnevalsfeier findet ein jähes Ende - bislang unbekannte Besucher versprühen Pfefferspray. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.

Spay (dpa/lrs) – Unbekannte haben bei einer Karnevalsveranstaltung in Spay (Landkreis Mayen-Koblenz) Pfefferspray versprüht. 59 Personen seien am späten Sonntagabend von Rettungskräften behandelt worden, teilte die Polizei Koblenz mit. Zuvor soll es Zeugen zufolge zu einem Streit unter Besuchern gekommen sein.

Die Halle, in der die Feier stattgefunden habe, sei infolge der Tat geräumt worden. Von den 59 Betroffenen seien 9 Personen in Krankenhäuser gebracht worden. Zu ihrem Zustand machte die Polizei keine weiteren Angaben. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter und ihres Motivs dauerten an.