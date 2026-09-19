Bekannt wurde Peter Petrel als Jazz- und Schlagersänger. Seinen größten Hit hatte er 1972 mit «How Do You Do?» als Teil des Duos Windows. Jetzt ist Petrel mit 86 Jahren gestorben.

Koblenz (dpa) – Der Schlagersänger Peter Petrel ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Vertrauter der Familie. Zuvor hatte die «Bild» berichtet. Demnach starb Petrel am Freitag im Kreis seiner Familie in seiner Wahlheimat Koblenz.

«Peter schlief ganz friedlich ein», zitiert die «Bild» die Ehefrau des Musikers. «Vorher konnte er sich noch von seinem Sohn telefonisch verabschieden. Es war ganz harmonisch und er hatte keine Schmerzen.»

Auch als Solokünstler erfolgreich

Petrel wurde am 14. April 1940 im thüringischen Bad Frankenhausen als Peter Sauer geboren. Bekannt wurde er zunächst unter anderem als Jazz-Sänger. Seinen größten Hit landete Petrel allerdings als Schlagersänger. Zusammen mit Jeannie McKinley als Duo Windows belegte er mit «How Do You Do?» 1972 Platz 1 der deutschen Charts.

Auch als Solokünstler und mit der Hamburger Rentnerband war Petrel erfolgreich. Mit ihr hatte er den Hit «Hamburger Deern», eine deutsche Coverversion des Liedes «Liverpool Lou» von The Scaffold.