Pegelstand in Trier auf über sieben Meter gestiegen

Die Mosel steigt weiter: Am Donnerstagmorgen lag der Pegelstand in Trier bei über sieben Meter. Bis Freitag könnten es acht Meter werden.

Trier (dpa/lrs) - An der Mosel ist der Pegelstand weiter angestiegen. In der Nacht zum Donnerstag sei in Trier die Marke von sechs Metern überschritten worden, gab die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz auf ihrer Seite bekannt. Am frühen Morgen habe der Pegelstand dann bei über sieben Metern gelegen. Normal ist in Trier ein Pegelstand von gut drei Metern.

Nun beginne die Mosel mancherorts über die Ufer zu treten, so eine Sprecherin der Polizei. Bis Freitag könnte der Pegelstand auf über acht Meter steigen.

In Cochem sei der Pegelstand der Mosel indes am Morgen auf mehr als fünf Meter angestiegen - gut zwei Meter über normal von knapp drei Metern. Am Freitag könnte laut der Hochwasservorhersagezentrale dann auch die Marke von sieben Metern überschritten werden.

Grund für die steigenden Pegelstände sind die Niederschläge der vergangenen Tage. Am Donnerstag soll es nach den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin regnen und teilweise schneien; lokal kann es auch zu Dauerregen kommen.