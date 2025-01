Pegelstände steigen – Hochwasser möglich

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Wegen der angekündigten Niederschläge sollen die Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer ab heute Nachmittag wieder steigen. Das teilte die Hochwasser-Vorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz mit.

Demnach wird am Pegel Trier die Meldehöhe von 600 Zentimetern in der Nacht zu Donnerstag überschritten. Dort ist ein sogenanntes zweijährliches Hochwasser möglich. Das Wasserschutzamt Mosel-Saar-Lahn warnt zusätzlich wegen Bauarbeiten oberhalb der Wehranlagen Detzem und Trier vor leicht erhöhten Wasserständen im Vergleich zu vergangenen, ähnlich hohen Hochwasserereignissen.

Im Bereich der Saar und der Sauer warnen die Experten am Donnerstag vor Hochwasser. Am Pegel Fremersdorf soll die Meldehöhe von 390 Zentimetern demnach kurz überschritten werden, dann sollen die Wasserstände aber wieder fallen. Am Pegel Bollendorf wird die Meldehöhe von 350 Zentimetern gemäß Vorhersage am Donnerstagmorgen überschritten. An den Pegeln Bollendorf und Rosport seien Wasserstandanstiege im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers möglich.

Zweijährliche Hochwasser können laut Hochwasser-Vorhersagezentrale auch an den Zuflüssen zu Mosel, Saar und Sauer ab heute Abend nicht ausgeschlossen werden. Zu Unsicherheiten in der Vorhersage führt demnach der Anteil des Schnees im Niederschlag und wie schnell dieser wieder abtaut.