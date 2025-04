Pedelec-Fahrer nach Sturz in kritischem Zustand

Sommerloch (dpa/lrs) – Ein 68 Jahre Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz in Sommerloch (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Mann in kritischem, jedoch nicht lebensbedrohlichen Zustand. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Radfahrer auf einem Feldweg in einer leicht abschüssigen Kurve ohne Beteiligung anderer. Die genauen Umstände des Unfalls zwischen Sommerloch und Wallhausen sind noch nicht geklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen.