Straßenverkehr
Passant gerät unter Bus – Schwerverletzter in Saarbrücken
Polizei
Ein schwerer Busunfall in Saarbrücken löst einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Schock im Saarland: Ein Mann wird beim Versuch, den Bus noch zu erwischen, schwer verletzt. Wie reagiert die Staatsanwaltschaft?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Mann ist in Saarbrücken unter die Vorderräder eines Linienbusses geraten und schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe versucht, in den schon anfahrenden Bus noch einzusteigen, und sei zu Fall gekommen.

Die Dudweilerstraße in der saarländischen Landeshauptstadt wurde für die Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Der Linienbus wurde laut Polizei nach mehreren Stunden abgeschleppt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Spurensicherungsgutachten an. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-245967/1

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Verkehr

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