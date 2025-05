Passant an Bushaltestelle mit Messer bedroht

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein noch unbekannter Täter soll in Saarbrücken einen Passanten an einer Bushaltestelle mit einem Messer bedroht und wenig später geschlagen haben. Er sei am Nachmittag auf den 38 Jahre alten Mann zugekommen und habe unvermittelt ein Messer gezogen, teilte die Polizei mit. Der Passant habe die Flucht ergriffen.

Nach dem Vorfall an der Bushaltestelle im Bereich Dudoplatz im Bezirk Dudweiler lief der Täter dem Mann nach und holte ihn ein, wie es weiter hieß. Er schlug demnach mit der Faust mehrfach ins Gesicht des Passanten. Dieser wurde verletzt und verlor mehrere Zähne. Dann ergriff der Täter den Angaben zufolge die Flucht. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.