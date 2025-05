Speyer (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Speyer eine Veranstaltung von Jugendlichen wegen möglicherweise rassistischer Parolen aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge am Donnerstagabend «ausländerfeindliche Parolen» gemeldet, die von einer Party in einem Reitclub zu hören waren. Polizeikräfte hätten die Veranstaltung daraufhin aufgesucht und die teilnehmenden Personen kontrolliert. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und allen Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.

Unklar sei nach Polizeiangaben, von wem die Parolen skandiert wurden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.