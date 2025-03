Es soll ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt sein: Koblenz hat eine neue Partnerstadt in der Ukraine. Damit schließt sie sich anderen rheinland-pfälzischen Städten an.

Koblenz (dpa/lrs) – Mitten im russischen Krieg gegen die Ukraine hat Koblenz eine neue Partnerstadt in dem von Angriffen erschütterten Land. Ziel der Partnerschaft mit der Stadt Uman sei auch, «unsere Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen und ein Zeichen für Frieden und Zusammenarbeit in Europa zu setzen», teilte die Stadt vor der Unterzeichnung der Verträge am Donnerstagabend mit.

Die ukrainische Stadt Uman liegt rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew. Auch hier hat es bereits russische Raketenangriffe gegeben.

Bekannt ist Uman nicht nur für seinen in russischen Zeiten im 19. Jahrhundert angelegten Park. Weltweite Bekanntheit erlangte die Stadt durch die jährlichen Feierlichkeiten zum jüdischen Neujahrsfest. Zehntausende strenggläubige Chassiden aus aller Welt pilgern auch in Kriegszeiten zum Grab des Rabbi Nachman und feiern mehrere Tage das neue Jahr.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges haben mehrere rheinland-pfälzische Städte Partnerschaften mit ukrainischen Städten geschlossen. Odessa etwa wurde 2024 Partnerstadt von Mainz, Isjum verband sich im selben Jahr mit Trier.