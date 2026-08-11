Bis zu 30 Grad und keine Wolken in Sicht: Perfekte Bedingungen für das seltene Naturspektakel über Rheinland-Pfalz und Saarland kündigen sich an.

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Wer am Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die partielle Sonnenfinsternis sehen will, braucht nicht viel: eine Anhöhe mit freiem Blick nach Nordwesten oder Westen und eine Sonnenfinsternisbrille. Mit Bewölkung oder Schauern ist jedenfalls laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach nicht zu rechnen. Die Temperaturen erreichen am Abend etwa 25 Grad in der Eifel, bis zu 28 Grad im Saarland und in der Vorderpfalz. Entlang des Rheins Richtung Rhein-Main-Gebiet könnten vereinzelt 30 Grad gemessen werden.

Maximum am späteren Abend

In Deutschland beginnt die partielle Sonnenfinsternis im Norden und Nordosten – sie erreicht um 19.11 Uhr die Nordspitze von Sylt und um 19.12 Uhr Stralsund. Gegen 19.23 Uhr beginnt sie in München. Ihr Maximum wird etwa in der Zeit zwischen 20.05 Uhr und 20.15 Uhr erwartet. Das Schauspiel endet in ganz Deutschland mit dem Sonnenuntergang zwischen 20.30 Uhr und kurz nach 21.00 Uhr.