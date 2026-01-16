Ein Ergebnis von 20 Prozent plus X peilt die AfD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an. Auf dieses Ziel will die Partei ihre Anhänger in Idar-Oberstein einstimmen.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Zum Wahlkampfauftakt der AfD in Rheinland-Pfalz werden am Freitag die Bundesparteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erwartet. Mit mehr als 2.000 Teilnehmenden rechnet die Partei bei dem Treffen (Beginn 19 Uhr) in Idar-Oberstein. Gegendemonstranten haben sich bereits angekündigt.

Der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger hat als Ziel für die Landtagswahl ein Ergebnis 20 Prozent plus X ausgegeben. Die Abstimmung ist am 22. März. Der Wahlkampf und das gut 90 Seiten dicke Wahlprogramm stehen unter dem Slogan «Wir regeln das». Die AfD ist seit dem Jahr 2016 im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten.