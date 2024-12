Paris-Olympia für daheim: Lagerhalle in Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Sonnenschirme, hohe Schiedsrichterstühle, Schränke: Tausende Objekte der Olympischen Sommerspiele in Paris sind bei einer Internetauktion in Deutschland bereits versteigert worden. Bei einem von mehreren Sammelterminen in Rheinland-Pfalz holten glückliche Bieter die Sportsouvenirs, oft bedruckt mit einer grafischen Darstellung des olympischen Feuers und dem Namen «Paris», nun in einer Lagerhalle in Kaiserslautern ab.

Manches davon habe in Sportstätten gestanden, manches im Olympischen Dorf, sagte Projektleiterin Natalie Bonnacker der Deutschen Presse-Agentur. «Viele zeigen beim Abholen Fotos, dass sie selbst in Paris waren und etwas mit den Stücken verbinden. Das rührt mich natürlich.» Die Abholer kämen von fast überall her. «Wann hat man die Olympischen Spiele schon mal im Nachbarland, das passiert auch nicht alle Tage. Sogar aus Wien kam eine nette Dame.»

Tischfußballspiele und Biertisch-Garnituren

Ursprünglich waren in der rund 7.500 Quadratmeter großen Logistikhalle nahe der pfälzischen Stadt etwa 45.000 Objekte der Sommerspiele gelagert. RGS Events – die Agentur, die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Pariser Organisationskomitee mit der Ausstattung und Möblierung der Spiele beauftragt worden war – hatte einen Partner aus der Region gesucht und sich dafür an das Auktionshaus Restlos gewandt.

Das Unternehmen wählte anschließend einen Ort möglichst nahe der deutsch-französischen Grenze als Drehscheibe aus. Tausende Objekte wurden auf der Plattform des Unternehmens in den vergangenen Wochen versteigert und mussten in Kaiserslautern abgeholt werden, darunter auch Tischfußballspiele, Liegen und Biertisch-Garnituren – alles ein Stück Olympiageschichte.