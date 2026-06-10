Papst Leo XIV. besucht Ende September erstmals als Pontifex Frankreich. In Metz unweit der deutschen Grenze steht eine Messe mit Friedensbotschaft auf dem Programm.

Paris/Metz (dpa) – Papst Leo XIV. wird bei seinem ersten Frankreichbesuch Ende September außer in Paris und dem Wallfahrtsort Lourdes auch im lothringischen Metz nahe der deutschen Grenze Station machen. Das kündigte die französische Bischofskonferenz an. Die Reise erfolge auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den kirchlichen Autoritäten sowie des Unesco-Chefs Khaled El-Enany.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche werde am 25. September in der Pariser Kathedrale Notre-Dame eine Vesper abhalten und abends eine Gebetswache mit Jugendlichen. Am 26. September sei eine Messe unter freiem Himmel in Paris geplant, wo Leo XIV. auch den Sitz der UN-Kulturorganisation Unesco besuchen wird. In Lourdes ist am 27. September eine Messe auf der Wiese vor der Grotte vorgesehen. Am 28. September dann plant der Papst eine Messe in der Kathedrale Saint-Étienne in Metz.

Gebet für den Frieden in Metz

Beim Papstbesuch in der Großstadt, die im Verlauf ihrer Geschichte mehrfach zwischen französischer und deutscher Zugehörigkeit wechselte, gehe es um «eine besondere Zeit der Besinnung, der Meditation und des Gebets für den Frieden, für die Einheit unter den Völkern und für die Versöhnung», sagte der Bischof von Marseille, Kardinal Jean-Marc Aveline, der Vorsitzender der französischen Bischofskonferenz ist.

Auch der Erzbischof von Metz, Philippe Ballot, betonte, dass die Grenzregion an der Mosel ein Zeugnis dafür biete, «dass Hass nicht das letzte Wort hat, sondern dass im Gegenteil die Feinde von gestern zu Brüdern werden können». Dies entspreche dem Aufruf des Papstes zu einem «unbewaffneten und entwaffnenden Frieden».