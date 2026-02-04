Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein zeternder Papagei hat in Bad Kreuznach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten einen Streit vermutet und den Notruf alarmiert, teilte die Polizei mit. Die Beamten trafen bei dem Einsatz am Dienstagabend im Stadtteil Weyroth jedoch keine streitenden Menschen an, sondern einen laut schreienden Vogel. Der Grund für dessen Unmut bleibe unklar, hieß es in der Mitteilung. Der Papagei sei zur Ruhe ermahnt worden und habe sich einsichtig gezeigt.

© dpa-infocom, dpa:260204-930-640068/1