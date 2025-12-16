Panne, Feuer, Stau – Auf was man im Tunnel achten sollte

Im Notfall im Tunnel Ruhe bewahren: Das Fernstraßen-Bundesamt gibt Tipps, wie Autofahrer bei Pannen, Stau oder Feuer richtig reagieren.

Koblenz (dpa/lrs) – Ob Panne, Stau oder Feuer: Autofahrer in Straßentunneln sollen in Ausnahmesituationen laut Fernstraßen-Bundesamt stets Ruhe bewahren. In Tunnelröhren gebe es viele Ausweich- und Fluchtmöglichkeiten, die im Notfall helfen. Was man sonst noch machen sollte?

Warnblinker einschalten

Motor abstellen

Wenn möglich, Fahrzeug aus dem Tunnel fahren, sonst Pannenbucht ansteuern

Notruf oder Feueralarm absetzen

Wenn möglich, Erste Hilfe leisten

Radio- und Lautsprecherdurchsagen beachten

Im Stau ist es außerdem wichtig, eine Rettungsgasse für Einsatzkräfte zu bilden. Und man sollte Abstand halten, auch wenn man mit seinem Fahrzeug steht. Bundesweit gibt es nach Angaben des Amtes mehr als 280 Straßentunnel im Fernstraßennetz.

Generell gelte für eine sichere Durchfahrt durch einen Tunnel: Abblenden, auf Ampeln und Schilder achten, Tempolimit einhalten und nicht wenden, anhalten oder rückwärtsfahren.