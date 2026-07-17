Unfälle
Paketauto rollt gegen Auto und Haus
Polizei
Ein Paketauto machte sich im Saarland selbstständig. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Ein fahrerloses Postfahrzeug hat im Saarland ein Rohr, ein Auto und eine Mauer erheblich beschädigt. Der Zusteller konnte Schlimmeres noch verhindern, verletzte sich aber selbst dabei.

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Jägersburg/Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Paketauto hat sich im saarländischen Jägersburg selbstständig gemacht und dabei einigen Sachschaden angerichtet. Als der Zusteller bemerkte, dass sein Fahrzeug nicht parkte, sondern rollte, sei er hineingesprungen, habe gegengelenkt und gebremst, berichtete die Polizei in Saarbrücken. Dabei habe sich der Mann am Knie verletzt.

Er hatte ersten Ermittlungen zufolge die Handbremse in dem drei bis dreieinhalb Tonner nicht richtig angezogen. Daher setzte sich das Auto in Bewegung, fuhr gegen ein Fallrohr, einen parkenden Pkw und eine Mauer. Die Höhe des dabei verursachten Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-402212/1

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