Gesundheitsgefahren
Ozon-Grenzwert im Raum Speyer überschritten
Hitze in Deutschland
Die Ozonwerte steigen gebietsweise über einen kritischen Grenzwert. (Archivbild)
Boris Roessler. DPA

Die Menschen in Rheinland-Pfalz schwitzen nicht nur - die hohe Sonneneinstrahlung lässt auch die Ozonwerte steigen. In einer Region sogar über einen wichtigen Grenzwert hinweg.

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Mainz/Speyer (dpa/lrs) – Die Ozonbelastung in Rheinland-Pfalz steigt. Im Raum Speyer lag der Wert am Montagmittag über einer kritischen Grenze. Gemessen wurden dort mehr als 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt mitteilte. Im Raum Ludwigshafen sei dieser Grenzwert bereits am Sonntag überschritten worden, landesweit zum ersten Mal in diesem Jahr.

Ab einem Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter wird Kindern, Jugendlichen sowie entsprechend empfindlichen Menschen von körperlicher Betätigung im Freien abgeraten. Ab einem Wert von 240 Mikrogramm wird dies allen Menschen empfohlen.

Das Reizgas Ozon kann etwa heftige Kopfschmerzen verursachen und auch die Atemwege schädigen. Es entsteht in Bodennähe bei intensiver Sonneneinstrahlung durch chemische Prozesse aus anderen Schadstoffen wie Stickoxiden, die hauptsächlich aus dem Verkehr und der Industrie stammen.

© dpa-infocom, dpa:260622-930-263361/1

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Umwelt

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